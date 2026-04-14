自民党の党大会で現役の自衛官が国家を斉唱したことについて、野党側からは「自衛隊の信頼を損ないかねない」などと批判の声が相次いでいます。中道改革連合重徳和彦 国対委員長「いち政党がそこに対して何らかの一点においても疑念を招くようなことをしてしまったら、自衛隊そのものに対する信頼を、国民的信頼を損ねることになりかねない」中道改革連合の重徳国対委員長はこのように述べた上で、「自衛隊員を巻き込まない