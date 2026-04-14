お笑いタレントの東野幸治（58）が13日、日本テレビ「東野・岡村の旅猿28 〜プライベートでごめんなさい…」（月曜深夜1・29）に出演。ゲストについて語った。この日はゲストに「おぎやはぎ」の小木博明を招いて福井県を旅した。移動中に「『おぎやはぎ』さんは東京の芸人さんやなって思う」とトークを切り出す場面があった。「『とんねるず』さんの次が『おぎやはぎ』さんな感じがします」と東野。「とんねるず」の番組で昔