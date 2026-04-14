勝みなみの母親が、主に勝の日常の様子を伝えているインスタグラム「@minamino_uragawa」を更新。米国女子ツアーのオープンウィークに、アリゾナ州にあるアンテロープキャニオンに行ってきたことを投稿した。【写真】「これまで見たことのない世界」に息をのむ勝みなみ（全19枚）ここは数百万年もの年月をかけ、鉄砲水と風が砂岩を削り取ることによって作り出されたスロットキャニオン（狭い渓谷）だ。「波のように曲がる岩肌と、