海外男子メジャー「マスターズ」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。【写真】マキロイが吠えた！マスターズ連覇の瞬間史上4人目のマスターズ制覇を果たしたローリー・マキロイ（北アイルランド）が、大会史上最高額の450万ドル（約7億1800万円）を獲得。今季通算を671万4875ドル（約10億7200万円）として、22人抜きで2位に急浮上した。松山英樹は12位タイの賞金42万7500ドル（約6820万円）を加算。今季通算283万3770ド