＜JMイーグルLA選手権事前情報◇14日◇エル・カバレロCC（カリフォルニア州）◇6679ヤード・パー72＞1週間のオープンウィークを経て、米国女子ツアーがカリフォルニアで再開。現地時間16日（木）から行われる「JMイーグルLA選手権」に日本勢12人が参戦する。【写真】ボギーを喫して唇をかみしめる岩井明愛昨年大会では、岩井明愛が優勝争いを演じたが、最終18番のボギーで1打差の2位。悔し涙を流した。今年は雪辱を期す。山下美