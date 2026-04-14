4月13日朝、大阪メトロ・四天王寺前夕陽ヶ丘駅の改札付近に集まったのは、駅の近くにある大阪星光学院高校、四天王寺高校の生徒らです。 警察官と一緒に啓発チラシを手渡しながら「自転車に乗る時はヘルメットを被りましょう」と声をかけました。 駅の階段には、専修学校クラーク高等学院天王寺校の生徒が制作した交通安全ポスターも披露されました。 ■「10代の事故率」と「着用率ワースト」の厳しい