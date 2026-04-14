女優の橋本愛（30）が14日、ゲスト出演予定のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）を欠席した。この日放送開始のドラマ「夫婦別姓刑事」（火曜後9・00）でW主演を務める俳優の佐藤二朗とともにゲスト出演する予定だったが、MCを務めるお笑いコンビ「ハライチ」の澤部佑が橋本について「ちょっと喉の痛みと体調不良とのことでお休みになりました。お大事になさってください」と伝えた。