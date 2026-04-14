13日、都内で行われた「uno ヘアケア新CM発表会」に、俳優の山崎賢人（31）と藤木直人（53）が登場した。【映像】シックなシャツを着こなす山崎賢人＆藤木直人先日、2028年の大河ドラマに主演することが発表された山崎について、藤木は次のように語った。藤木「ドラマでご一緒した時が、もう8年前。まだ（山崎が）23歳ぐらい。つい先日発表されたが、大河ドラマの主演おめでとう。本当に親戚のおじさんだよ。ついにそこまで来