卓球の世界選手権団体戦（英ロンドン）に臨む男女の日本代表が14日、東京都内で公開練習を行った。5大会連続で銀メダルを獲得している女子は、1971年名古屋大会以来、55年ぶりとなる金メダルに挑戦する。メンバーは張本美和（木下グループ）、面手凛（日本生命）、早田ひな（日本生命）、橋本帆乃香（デンソー）、長崎美柚（木下アビエル神奈川）で構成された。日本女子で世界ランキング最上位は6位の張本美。2年前の前回大