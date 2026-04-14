ピン芸人が歌舞伎俳優・市川團十郎にネタを披露するも、「子どもが見るのを想像したら笑えなかった」と一蹴され、猛反論する場面があった。【映像】りーもこちゃんのネタを見る市川團十郎の表情4月12日、制限時間1分間で笑わせることができれば賞金獲得の『市川團十郎を笑わせたら1000万円』企画が『30時間限界突破フェス』内で生放送され、24組の芸人が“絶対に笑わない男”の牙城に挑んだ。團十郎が歯を見せる、もしくは声を