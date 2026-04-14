マンネリ化しがちな訓練内容を見直し、「難しい」避難訓練を検討する動きが、青森県内でも始まっている。条件の悪い深夜に実施する自治体があるほか、休み時間中の「抜き打ち」訓練など効果的な手法を研究する専門家もいる。（平田健人、伊藤駿介）「歩き慣れた道でもこんなに」「初めて参加したが、暗くてほぼ見えなかった。歩き慣れた道でもこんなに違うとは」。東通村小田野沢地区で先月行われた避難訓練で、参加者の会社員