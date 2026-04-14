国民民主党の玉木代表は14日の会見で、自衛隊員による自民党大会での国歌斉唱について、「よからぬ疑念や中立性に対する疑惑を持たれる行為は慎むべきだったのではないか」と苦言を呈した。12日に行われた自民党大会で陸上自衛隊員が国歌斉唱し、自衛隊員の政治的行為を禁じた自衛隊法に違反するとの指摘が出ていることについて、小泉防衛大臣は「違反に当たらない」としている。玉木氏は「必ずしも法律違反とは言い切れないと思う