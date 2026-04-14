自民党広報本部長を務める鈴木貴子衆院議員がABEMA的ニュースショーに出演した際に、父である宗男氏との関係性について語った。【画像】鈴木貴子氏のプロフィール（まとめ）「お父さんとの関係性はいい？」と問われた貴子氏は「父との関係はまあ」と苦笑しつつも「世の中のみなさんは若干誤解していて、仲は悪くはないと思うんです。男性同士の、父親も息子も政治家という場合って、結構尊敬してらっしゃる方もいらっしゃるか