現在使用しているポンプについて説明する神奈川県立こども医療センターの上田秀明副院長＝横浜市南区神奈川県立こども医療センター（横浜市南区）は、小児集中治療室（ＰＩＣＵ）に医療機器「スマートポンプ」を導入するため、クラウドファンディング（ＣＦ）を実施している。投薬の安全面や省力化に寄与する機器で、同病院にとって初のＣＦとなる。担当者は「治療だけでなく、不安や孤独を抱える子どもや家族の心にもより寄り添