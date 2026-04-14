日本テレビ系バラエティ番組『金曜ミステリークラブ!!!』(17日スタート、毎週金曜19:00〜)の初回2時間スペシャルに、相葉雅紀が再現ドラマゲストとして出演することが14日、発表された。相葉は二宮和也のために“サプライズ友情出演”を果たし、消防士役に挑戦する。相葉雅紀同番組は、千鳥・ノブが“金曜ミステリークラブ”の主宰を務め、二宮を中心とする会員たちに、世界で実際に起きた驚きのミステリーをクイズ形式で出題して