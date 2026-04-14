ドジャースの大谷翔平（31）が連続試合出塁を46まで伸ばした。【もっと読む】“幼稚さ”露呈した佐々木朗希「報奨金事件」日本時間13日のレンジャーズ戦で2試合連続の先頭打者本塁打。5打席立って1四球、1申告敬遠と3出塁。打者としては13日終了時点で15試合に出場、56打数16安打の打率.286、5本塁打、10打点、18三振、15四死球、出塁率.425だ。今季序盤ながら、ファーストストライクから積極的にスイングする姿勢は維持しつ