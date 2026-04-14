お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」の信子（３３）が高校入学を報告し、多くの反響が寄せられている。信子は１４日までにインスタグラムで「春のお便りさあ、バタバタしてたけどやっと皆様にご報告？？は固いか、お知らせ？？てほどでもないか、んー。春のお便りでーちこの度、改めて学びたい欲に駆られて、とりま高校入学することにしまんた」と報告し、入学式での記念写真を投稿。「はじめは軽い気持ちで、気になったこ