米「ＦＯＸスポーツ」電子版は１３日（日本時間１４日）、現時点における今季のサイ・ヤング賞候補の予想オッズを報じた。ドジャース・大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２７）がナ・リーグの候補者として期待を受けている。今回は「ドラフトキングス・スポーツブック」の予想オッズで、ナ・リーグの予想は以下の通り。〈１〉Ｐ・スキーンズ（パイレーツ）＋３４０（１００ドルかけて４００ドルになる）〈２〉Ｃ・サンチ