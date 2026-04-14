◆香合新田ダッシュ・サラ４歳以上Ｃ３（４月１４日、園田競馬場・ダート８２０メートル、良）高橋洸佑（こう）騎手（１８）＝園田・保利良平厩舎所属＝は４月１４日、に園田競馬場でデビューし、初騎乗となった４Ｒで３番人気のメイショウボヌール（牝５歳、園田・森沢友貴厩舎所属、父ミッキーアイル）に騎乗し、２番手追走から直線でパワフルに抜け出し、初勝利を収めた。昨年の米玉利燕三元騎手に続いて初騎乗、初勝利の快挙