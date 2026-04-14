自分のためだけの贅沢時間 自分ひとりのご飯となると、さっと作れる簡単なもので済ませてしまうことが多いですよね。 今回は自分へのご褒美にぴったり「パンケーキ」のおひとりさまレシピを厳選してご紹介します。 メレンゲを立てて作る「スフレパンケーキ」ホットケーキミックスを使った簡単「スフレパンケーキ」バナナを加えて特別感をプラスハムとチーズでサンドイッチ風に いかがでしたでしょうか？ ホッとできるタイミング