ダウンタウン・浜田雅功が11日放送のMBS『ごぶごぶ』（※関西ローカル）に出演。俳優の竹中直人と、お酒にまつわるトークを展開した。【写真】「元気になりました」 浜田雅功『ごぶごぶラジオ』復帰収録の様子浜田と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う同番組。今回浜田は竹中と共に、竹中がこれまで5度も演じた豊臣秀吉ゆかりの地・大阪をめぐった。北浜を街ブラ中、浜田が「お酒は飲みます？」と尋ねると竹中は「