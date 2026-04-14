MLBアスロトズの今井達也投手は13日、右腕の疲労のため15日間の負傷者リスト(IL)入りが発表されました。MLB公式サイトによると現地時間4月12日からさかのぼって適用されるとのことです。今季西武からポスティングシステムを利用してメジャー挑戦。2戦目となった4日のアスレチックス戦では6回途中無失点でメジャー初勝利をあげました。前回登板となった10日のマリナーズ戦では、初回に5四死球で3失点と1回持たず、37球で降板。ここ