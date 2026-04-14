火曜日の午後は西日本で雨雲が広がり、夜にかけて広く雨が降るでしょう。水曜日になると、東海や関東など東日本も雨の降る所がある見込みです。【CGで見る】降水の予想（15日午前6時〜午後6時まで）西日本は雨の範囲広がる九州は朝から雨の降っている所がありますが、午後は中国、四国にも次第に雨雲が広がり、夜は広い範囲で傘の出番となりそうです。夜遅くなると、近畿でも雨の降り出す所がある見込みです。東海や関東は日差しも