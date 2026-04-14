経産省赤沢亮正経済産業相は14日の閣議後の記者会見で、石油関連製品のシンナーの流通に目詰まりが発生しているとしてメーカーに生産を抑えないよう要請したと明らかにした。原料となるトルエンやキシレンの供給不安が原因だとし「問題は解消できる見込みだ」と述べた。シンナーは塗料の希釈に使う。要請は13日付。石油化学メーカーや商社がナフサ由来のトルエンなどについて、5月以降の供給は未定だとシンナーのメーカーや卸