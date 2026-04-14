◇第68回JABA岡山大会Bブロック日本新薬3―2シティライト岡山（2026年4月14日倉敷マスカット）日本新薬が接戦を制し、リーグ戦を1勝1敗とした。「8番・右翼」で先発した梅田昂季外野手（25）が決勝打を含む3安打を放った。「甘い球だけをちゃんと打とうという感じでした」シティライト岡山に1点のリードを許しては追い付くという展開。2―2で迎えた8回裏、2四球などで得た2死一、二塁から速球系の球を左前へ流し打