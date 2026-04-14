経営再建中の日産自動車は１４日、将来戦略にあたる「長期ビジョン」を発表した。２０３０年度までに主力市場（米国、中国、日本）で２４年度実績と比べ２５％増の年２５５万台を販売する目標を掲げた。地域別の販売目標は、米中でそれぞれ年１００万台、日本で年５５万台。２４年度の実績は米国９３万台、中国６５万台、日本４６万台だった。２４年度から５割以上伸ばす必要がある中国では、販売が好調な電気自動車（ＥＶ）の