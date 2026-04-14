12日に行われた自民党大会で、陸上自衛官が制服を着用して国歌斉唱したことについて、14日の参議院外交防衛委員会で野党から批判が相次いだ。立憲民主党の田島麻衣子議員は、約15分にわたり小泉防衛大臣と防衛省に見解を質した。小泉大臣は14日の閣議後会見などで「当該自衛官は、職務ではなく私人として関係者からの依頼を受けて国歌を歌唱したものと聞いている」と説明している。田島氏は、国歌斉唱した陸上自衛官が着用していた