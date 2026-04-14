雨が少なく空気が乾燥しているとして14日、県内の多くの地域に「林野火災注意報」が出されています。県の情報によりますと14日午後1時現在、注意報が出されているのは、次の17市町村です。新潟市、長岡市、柏崎市、小千谷市、燕市、糸魚川市、妙高市、上越市、阿賀野市、佐渡市、南魚沼市、胎内市、弥彦村、出雲崎町、湯沢町、刈羽村、粟島浦村火の取扱いには十分な注意が必要です。去年2月に岩手県で発生した大規模な山林火災を受