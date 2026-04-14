NBAの2025－26レギュラーシーズンが4月13日（現地時間12日）に全日程を終え、全30チームが82試合（リーグ全体で計1230試合）を戦い抜いた。 今シーズンのリーグ平均115.6得点は歴代6位で、1967－68シーズン（平均116.6得点）以降では最多を記録。3ポイントシュートの平均成功数では昨シーズンの13.5本に次いで、歴代2位の13.3本となった。 そし