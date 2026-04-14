大阪有機化学工業が大幅に３日続伸している。東海東京インテリジェンス・ラボが１３日付で大有機の目標株価を４９５０円から５４９０円に引き上げた。レーティングは「アウトパフォーム」を継続する。２５年１１月期の下期以降の半導体材料の回復を予想。来期についても先端半導体レジスト需要の伸びを見込む。東海東京インテリジェンス・ラボは大有機の２７年１１月期営業利益予想を従来の８０億９５００万円から８