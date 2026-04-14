「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１４日正午現在でファナックが「売り予想数上昇」５位となっている。 １４日の東証プライム市場でファナックが反発。ＡＩが機械を自律的に制御する「フィジカルＡＩ」関連の中核銘柄として高い人気を誇る。昨年１２月に米エヌビディア＜NVDA＞とＡＩ・ロボット分野での協業を発表。同社の株価は２月に７１７５円の最高値をつけた。足もとでは高値圏での調