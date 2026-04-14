午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は８９６、値下がり銘柄数は６２１、変わらずは５４銘柄だった。業種別では３３業種中２２業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、情報・通信、電気機器、ガラス・土石など。値下がりで目立つのは鉱業、水産・農林、陸運など。 出所：MINKABU PRESS