モリトは後場強含んだ。きょう午前１１時３０分ごろ、２６年１１月期第１四半期（２５年１２月～２６年２月）の連結決算を発表した。売上高が１６６億８１００万円（前年同期比３７．２％増）、営業利益が１０億３８００万円（同６８．１％増）だったとしており、大幅な営業増益を好感した買いが集まっている。 アパレル関連事業でＭ＆Ａにより子会社化したＭｓ．ＩＤとミツボシコーポレーションが業績に