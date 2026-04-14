小池栄子が主演を務めるドラマ『ムショラン三ツ星』が、5月23日よりNHK総合にて放送されることが決定。あわせて、中村蒼、ともさかりえ、玉置玲央、関口メンディー、生瀬勝久、國村隼の出演が発表された。 参考：【春ドラマ】2026年4月期ドラマ一覧 本作は、現役の刑務所に勤務する管理栄養士・黒柳桂子によるノンフィクション『めざせ！ムショラン三ツ星』をドラマ化した社会派コメディ。腕利きのイタリアンシェフと