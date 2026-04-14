はてなが後場に急騰し、一時ストップ高の水準となる１３５５円に買われ年初来高値を更新した。同社は１４日正午、記念株主優待の実施を発表。これを材料視した買いが集まっている。今年が上場１０周年の節目の年であることを踏まえ、７月末日を基準日として３００株以上を保有する株主を対象に、デジタルギフト２万５０００円分を贈呈する。 出所：MINKABU PRESS