今日もハードな1日だったぜ…【yasucoさんの記事をもっと読む】タスク山盛りで時間が足りないのに〜！忙しいときほどポンコツになるのはなんで⁉仕事・家事・育児に追われてへとへとなわたしたち。同じようにたたかっているレタスフレンズは、どうやってへとへと状態から気持ちを切り替えているの？「わたしのへとへとリセット」をテーマに、レタスフレンズの日常をつづっていただくリレー連載。共感したり、発見があったり、