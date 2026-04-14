AFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）でガンバ大阪と戦うバンコク・ユナイテッド（タイ）が、決勝進出への“秘密兵器”として元Jリーガーを迎え入れた。【写真】サッカー選手の夫が羨ましい…韓国美女アナの大胆水着SHOTバンコク・ユナイテッドは4月13日、公式SNSを通じて元韓国代表DFイ・キジェを獲得したことを発表した。背番号は23番。契約の詳細は明かされていないが、サッカー党系サイトのデータなどによると、6月30日までの短期