“赤い”おかずで食欲アップ！【バリエ16品】ボリュームたっぷりが嬉しい玉ねぎのおかず定番食材のとりもも肉ですが、から揚げや照り焼きなど、レパートリーが固定されがち。そこで、もも肉料理のバリエが増える、簡単レシピを2つご紹介します。ご飯が進む「しょうがみそ炒め」と、トマトジュースを使った「ほったらかし蒸し煮」は、どちらもカラフルで食卓もパッと明るくなりますよ。＊＊＊■とり肉とパプリカのしょうがみそ