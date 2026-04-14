【その他の画像・動画等を元記事で観る】 日向坂46の17thシングル「Kind of love」（5月20日リリース）のジャケットアートワークが公開となった。 ■表題曲「Kind of love」の音源は4月16日0時より先行配信 今作のジャケットアートワークのテーマは「Just scream！走れ！笑え！日向坂！！」。 前作「クリフハンガー」のアートワークで、暗闇から光へと辿りついたメ