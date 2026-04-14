ファーストコーポレーション [東証Ｓ] が4月14日後場(13:00)に決算を発表。26年5月期第3四半期累計(25年6月-26年2月)の連結経常利益は前年同期比18.1％減の14.8億円に減った。 しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の25.3億円→27億円(前期は24.7億円)に6.7％上方修正し、増益率が2.1％増→9.0％増に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後