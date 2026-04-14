岡山製紙 [東証Ｓ] が4月14日後場(13:00)に決算を発表。26年5月期第3四半期累計(25年6月-26年2月)の経常利益(非連結)は前年同期比14.8％減の8.4億円に減ったが、通期計画の10億円に対する進捗率は84.8％に達し、5年平均の76.2％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した3-5月期(4Q)の経常利益は前年同期比0.000％の1.5億円とほぼ横ばいの計算になる。 直近3