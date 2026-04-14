ペイクラウドホールディングス [東証Ｇ] が4月14日後場(13:00)に決算を発表。26年8月期第2四半期累計(25年9月-26年2月)の連結経常利益は前年同期比17.9％減の3.2億円に減り、通期計画の7.7億円に対する進捗率は42.3％にとどまり、5年平均の45.3％も下回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した3-8月期(下期)の連結経常利益は前年同期比40.1％増の4.4億円に拡大する計算にな