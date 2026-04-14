シーラホールディングス [東証Ｓ] が4月14日後場(13:00)に決算を発表。26年5月期第3四半期累計(25年6月-26年2月)の連結経常利益は前年同期非連結比8.6倍の15.3億円に急拡大し、通期計画の13.5億円に対する進捗率が114.0％とすでに上回り、さらに5年平均の53.6％も超えた。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した3-5月期(4Q)の連結経常損益は1.8億円の赤字(前年