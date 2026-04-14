14日13時現在の日経平均株価は前日比1359.93円（2.41％）高の5万7862.70円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は896、値下がりは621、変わらずは54と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を526.16円押し上げている。次いでＳＢＧ が340.32円、キオクシア が110.52円、東エレク が94.53円、フジクラ が43.85円と続く。 マイナス寄与度は22.5