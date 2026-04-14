中国・上海を代表するランドマークの東方明珠電視塔の展望台で韓国の中学生が大声でふざけ騒いでいるとする動画がSNSの微博（ウェイボー）に投稿され物議を醸した。投稿した人によると、動画はその様子を目撃した上海在住の中国人が撮影したものだという。動画には、数人の男子が大声を上げながら仲間を抱え上げようとしたり、ガラスの床の上で跳ねたりする様子が映っている。東方明珠電視塔の展望台動画を見た中国のウェイボー利