寧夏回族自治区中衛市はこのほど、砂漠化防止担当作業員を組織し、自治区内にあるトングリ砂漠の固砂・縁止め帯の改良・向上作業を実施した。新華網が伝えた。新型の「草方格（乾燥したワラで1メートル四方のワラを碁盤の目のように並べて砂に埋め込むこと）」を設置し、防砂成果を強固なものにし続けることで、黄河上流の生態障壁を築き上げている。伝統的な草方格は2〜3年で風化するが、この「ブラシ状網ロープ式草方格」は耐用