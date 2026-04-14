大阪府警が押収し警察署内で保管していた乗用車から積載品が盗まれた今年2月の事件で、警察が20代の男2人を逮捕しました。 建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕されたのは、和歌山市の職業不詳・植林天靖容疑者（26）と、大阪府泉佐野市の無職・小胗飛騎容疑者（24）です。 警察によりますと2人は2月20日未明、泉佐野署内に侵入し、車庫にある乗用車の中から、金属製の筒状容器など2点を盗んだ疑いがもたれています。 この乗用