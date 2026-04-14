『2001年宇宙の旅』『未知との遭遇』『スター・ウォーズ』等、1970年代の“SF映画”へのオマージュを込めた“幻の青春映画”『5-25-77 あの日の映画少年たちへ』が、BS10プレミアムで5月25日に日本初放送されることが決定した。先行して5月15日からBS10プレミアム for Prime VIdeoにて配信を開始する。【画像】映画『5-25-77 あの日の映画少年たちへ』場面写真本作は、『スター・ウォーズ』が全米公開された1977年5月25日をタ