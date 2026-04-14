ドアに挟まれ、寝落ちしているチワワが、SNSで話題となっている。【映像】チワワが寝落ちしている様子（全体）まさに「ショボーン」という表情で横になっているのはチワワの岬くん（7歳）。なぜか顔だけ部屋に入れて横たわっている。どういうことなのか、飼い主（@chihuahuamikkun）によると、「この時は、娘がオンラインゲームに夢中になっていて、ふと横を見たら岬が『どうしても入