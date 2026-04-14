女優橋本愛（30）が14日、ゲスト出演する予定だったフジテレビ系バラエティー番組「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）を欠席した。MCハライチ澤部佑が冒頭で伝えた。番組オープニングで俳優佐藤二朗が、番組キャラクターのまんぷく昼太郎のヘソを握りながらひとりごとをつぶやく様子の生映像が流れた。MCのハライチの2人と神田愛花が登場。澤部が「本日ダブル主演を務める橋本愛さんも出演予定だったんですが、のどの痛みと体調